Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Der Indikator zeigt die Spreadlevels und das kleinsten akzeptablen Level von Stoploss/Takeprofit in Punkten.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.01.2009.

Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (sollte in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden).





Abb.1 Der ytg_Spread_StopLevel Indikator