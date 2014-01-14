CodeBaseSeções
ytg_Spread_StopLevel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1508
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Yuriy Tokman

O indicador exibe os níveis de SPREAD e o nível mínimo aceitável de Stop Loss / Take Profit em pontos.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 06.01.2009. 

Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).  

Fig.1 Indicador ytg_Spread_StopLevel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1336

