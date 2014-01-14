Autor real:

Yuriy Tokman

O indicador exibe os níveis de SPREAD e o nível mínimo aceitável de Stop Loss / Take Profit em pontos.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 06.01.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).





Fig.1 Indicador ytg_Spread_StopLevel