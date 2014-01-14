Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ytg_Spread_StopLevel - indicador para MetaTrader 5
1508
Autor real:
Yuriy Tokman
O indicador exibe os níveis de SPREAD e o nível mínimo aceitável de Stop Loss / Take Profit em pontos.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 06.01.2009.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).
Fig.1 Indicador ytg_Spread_StopLevel
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1336
