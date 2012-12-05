Реальный автор:

Yuriy Tokman

Индикатор указывает на уровни: SPREAD и STOPLEVEL-минимально допустимого уровня стоп-лосса/тейк-профита в пунктах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.01.2009.

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Рис.1 Индикатор ytg_Spread_StopLevel