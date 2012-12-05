Смотри, как бесплатно скачать роботов
ytg_Spread_StopLevel - индикатор для MetaTrader 5
- 2955
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Yuriy Tokman
Индикатор указывает на уровни: SPREAD и STOPLEVEL-минимально допустимого уровня стоп-лосса/тейк-профита в пунктах.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.01.2009.
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Рис.1 Индикатор ytg_Spread_StopLevel
