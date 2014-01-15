Autor real:

Collector. El indicador Renko se implementó por vez primera en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 11.10.2006. Por tanto, esta versión es la "traducción" del código MQL4 a MQL5.

Las gráficas de renko por su aspecto se parecen a las de rupturas tri-lineales, pero en el caso de las de renko todas las cajas tienen el mismo tamaño. Al dibujar el indicador, solo se tienen en cuenta los movimientos cuyos valores sean mayores o iguales que el umbral definido. Renko es apropiado para ser utilizado en mercados con tendencias significativas, ya que permite al trader llevarse la parte del león en cualquier tendencia importante. Y, por el contrario, en los periodos planos las señales de renko no son fiables.

Teniendo el cuenta las críticas sobre el indicador, es decir, el hecho que al dibujar la gráfica de renko sobre precios de cierre en periodos grandes, el indicador "pierde" retrocesos y cambios de tendencia dentro de las barras, esta versión del indicador siempe se dibuja sobre precios de cierre en barras de un minuto. En otras palabras, no importa cual sea el periodo del gráfico al que se adjunta el indicador, a igual valor del parametro de tamaño de caja, las gráficas de renko tendrán el mismo aspecto que para la grafica que el indicador consideran que "tiene lugar" (periodo M1).



Recomendaciones: