Exp_ColorMomentum_AMA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1125
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Asesor Experto elaborado en base al cambio de dirección del indicador ColorMomentum_AMA. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando el indicador cambia de dirección.
Coloca el fichero compilado ColorMomentum_AMA.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para EURAUD H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1348
