Autor real:

Scorpion@fxfisherman.com

Este indicador tiene forma de nube coloreada. El color de la nube indica la dirección de la tendencia.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint HL_Period= 55 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input uint SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Purple; input color DnLevelsColor=Purple; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

Este indicador permite seleccionar hasta diez algoritmos de promediado diferentes:

SMA - media móvil simple EMA - media móvil exponencial SMMA - media móvil suavizada LWMA - media móvil ponderada lineal JJMA - media adaptativa JMA JurX - suavizado ultralineal ParMA - suavizado parabólico T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman

Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador CMO, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Fig.1 El indicador XPercentR-PCR