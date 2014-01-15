CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XPercentR-PCR - indicador para MetaTrader 5

Scorpion@fxfisherman.com | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1101
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
xpercentr-pcr.mq5 (9.52 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Scorpion@fxfisherman.com

Este indicador tiene forma de nube coloreada. El color de la nube indica la dirección de la tendencia.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//|  Parámetros de entrada del indicador         |
//+----------------------------------------------+
input uint  HL_Period=55;
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Método de suavizado
input uint SmoothLength=3;                  // Profundidad de suavizado     
input int SmoothPhase=100;                  // Parámetro de suavizado
input uint UpLevel=80;                      // Nivel de sobrecompra
input uint DnLevel=20;                      // Nivel de sobreventa
input color UpLevelsColor=Purple;           // Color del nivel de sobrecompra
input color DnLevelsColor=Purple;           // Color del nivel de sobreventa
input STYLE Levelstyle=DASH_;               // Estilo de los niveles
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;           // Anchura de los niveles  

Este indicador permite seleccionar hasta diez algoritmos de promediado diferentes:

  1. SMA - media móvil simple
  2. EMA - media móvil exponencial
  3. SMMA - media móvil suavizada
  4. LWMA - media móvil ponderada lineal
  5. JJMA - media adaptativa JMA
  6. JurX - suavizado ultralineal
  7. ParMA - suavizado parabólico
  8. T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson
  9. VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande
  10. AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman

Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador CMO, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Fig.1 El indicador XPercentR-PCR

Fig.1 El indicador XPercentR-PCR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1030

PercentInfo PercentInfo

PercentInfo proporciona información sobre el auge y la caída en los precios expresados en porcentaje y en puntos obtenidos de los tres plazos más grandes de la tabla de divisas. Asistente de información simple y bueno.

i-KlPrice i-KlPrice

Indicador de tendencia dibujado en base al canal avanzado Keltner.

CandleTrend CandleTrend

El indicador CandleTrend muestra las direcciones de movimiento de precio de seis timeframes diferentes.

Renko Renko

Gráficas renko en una ventana separada. Independientemente del periodo del gráfico al que se adjunta el indicador, renko se dibuja sobre precios de cierre en М1.