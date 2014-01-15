Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XPercentR-PCR - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1101
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Este indicador tiene forma de nube coloreada. El color de la nube indica la dirección de la tendencia.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint HL_Period=55; //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Método de suavizado input uint SmoothLength=3; // Profundidad de suavizado input int SmoothPhase=100; // Parámetro de suavizado input uint UpLevel=80; // Nivel de sobrecompra input uint DnLevel=20; // Nivel de sobreventa input color UpLevelsColor=Purple; // Color del nivel de sobrecompra input color DnLevelsColor=Purple; // Color del nivel de sobreventa input STYLE Levelstyle=DASH_; // Estilo de los niveles input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Anchura de los niveles
Este indicador permite seleccionar hasta diez algoritmos de promediado diferentes:
- SMA - media móvil simple
- EMA - media móvil exponencial
- SMMA - media móvil suavizada
- LWMA - media móvil ponderada lineal
- JJMA - media adaptativa JMA
- JurX - suavizado ultralineal
- ParMA - suavizado parabólico
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson
- VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande
- AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman
Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador CMO, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Fig.1 El indicador XPercentR-PCR
