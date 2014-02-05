代码库部分
Renko - MetaTrader 5脚本

该 renko 图表外表类似三线性突破图, 但 renko 的所有方块都是同样大小。当绘制指标时, 只有那些移动值大于或等于设定阈值的被考虑。该 renko 在市场有显著趋势走势时十分好用, 交易员只有在显著的趋势当中才能获得最大份额。并且, 在横盘阶段 renko 的信号是不可靠的。

考虑 评测 指标, 即, 事实在于当在大时间帧的收盘价上绘制 renko 图表, 指标 "错过" 主线内的回滚和趋势改变, 给定的指标版本 一直用分钟时间帧的收盘价来绘制。换句话说, 不管指标加载的图表时间帧, renko 图表使用同样的方块大小, 它看起来总是一样的, 并认为"一切都会发生" (在 M1 时间帧中)。

Renko 图表


  • 主信号是在空头彩块之后出现的多头彩块, 反之亦然。
  • 信号在一串假反转之后会更可靠 (即, 在趋势盘整之后)。
  • 该 renko 对于定义支撑和阻力位也很有用。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1299

