请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该 renko 图表外表类似三线性突破图, 但 renko 的所有方块都是同样大小。当绘制指标时, 只有那些移动值大于或等于设定阈值的被考虑。该 renko 在市场有显著趋势走势时十分好用, 交易员只有在显著的趋势当中才能获得最大份额。并且, 在横盘阶段 renko 的信号是不可靠的。
考虑 评测 指标, 即, 事实在于当在大时间帧的收盘价上绘制 renko 图表, 指标 "错过" 主线内的回滚和趋势改变, 给定的指标版本 一直用分钟时间帧的收盘价来绘制。换句话说, 不管指标加载的图表时间帧, renko 图表使用同样的方块大小, 它看起来总是一样的, 并认为"一切都会发生" (在 M1 时间帧中)。
推荐:
- 主信号是在空头彩块之后出现的多头彩块, 反之亦然。
- 信号在一串假反转之后会更可靠 (即, 在趋势盘整之后)。
- 该 renko 对于定义支撑和阻力位也很有用。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1299