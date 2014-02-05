该 renko 图表外表类似三线性突破图, 但 renko 的所有方块都是同样大小。当绘制指标时, 只有那些移动值大于或等于设定阈值的被考虑。该 renko 在市场有显著趋势走势时十分好用, 交易员只有在显著的趋势当中才能获得最大份额。并且, 在横盘阶段 renko 的信号是不可靠的。

考虑 评测 指标, 即, 事实在于当在大时间帧的收盘价上绘制 renko 图表, 指标 "错过" 主线内的回滚和趋势改变, 给定的指标版本 一直用分钟时间帧的收盘价来绘制。换句话说, 不管指标加载的图表时间帧, renko 图表使用同样的方块大小, 它看起来总是一样的, 并认为"一切都会发生" (在 M1 时间帧中)。



