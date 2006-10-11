Считается, что графики «ренко» получили название от японского слова «renga», то есть «кирпич». «Ренко» очень схожи с графиками трехлинейного прорыва, с тем лишь различием, что составленная из кирпичей линия на графике «ренко» продолжает строиться в направлении предыдущего ценового движения, только, если цены изменяются на определенную минимальную величину (цену клетки). Все кирпичи имеют одинаковый размер. Так на графике «ренко» с ценой клетки 5 пунктов увеличение цены на 20 пунктов изображают в виде четырех кирпичей высотой 5 пунктов.

В США графики «ренко» стали известны благодаря Стивену Нисону после публикации его книги «За гранью свечей» (Beyond Candlesticks).

Основным сигналом разворота тенденции служит появление нового красного или синего кирпича. Новый синий кирпич означает начало новой восходящей тенденции, а новый красной — новой нисходящей тенденции. Как и другие системы следования за тенденцией, графики «ренко» иногда выдают ложные сигналы, если тенденция оказывается непродолжительной. При этом они сохраняют основное достоинство таких систем — позволяют охватить основную часть любой значительной тенденции.

Поскольку графики «ренко» выделяют господствующую тенденцию, отсеивая незначительные ценовые изменения, они также полезны для определения уровней поддержки и сопротивления.

Параметры :



Porog - цена клетки