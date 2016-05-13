Renko Charts ähneln äußerlich drei-linearen-Ausbruchscharts, aber im Falle der Renko sind alle Boxen gleich groß. Während der Zeichnung des Indikators, gelten nur solche Bewegungen, deren Wert größer oder gleich einem festgelegten Schwellenwert ist. Die Renko ist gut in Märkten mit signifikanten Trend-Bewegungen zu verwenden, soweit ein Händler den Löwenanteil des signifikanten Trends mitnimmt. Und umgekehrt sind Renkosignale in Seitwärtsbewegungen unzuverlässig.

In Anbetracht eines Überprüfung des Indikators, d.h. der Tatsache, dass bei Zeichnung des Renkocharts auf Schlusspreisen großer Timesframes, der Indikator "Rücksetzer und Trend-Änderungen innerhalb der Balken" verpasste, zeichnet die gegebene Version des Indikators immer auf Basis von Schlusspreisen des Minuten-Timeframes. Mit anderen Worten, egal auf welchem Timeframe der Indikator angewendet wird, mit dem gleichen Parameter im Feld Größe werden die Renko-Charts immer gleich aussehen, weil der Chart "alle auftretenden Kursänderungen" (auf М1 Timeframe) betrachten wird .



Empfehlungen: