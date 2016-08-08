無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
蓮子 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2316
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
推奨：
- 主なシグナルは、弱気のカラーボックスの強気のカラーボックスの登場とその逆です。
- シグナルは一連の偽反転の後（すなわち、横向きトレンドの後）により信頼できるようになります。
- 蓮子はまた、支持と抵抗レベルの定義に有用です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1299
Three Line Break
別々のサブウインドウ内の（3つの）線形ブレイクスルーチャート。Exp_ColorMETRO
ColorMETRO指標を使った取引システム。