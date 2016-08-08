コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

蓮子 - MetaTrader 5のためのインディケータ

蓮子チャート


推奨：

  • 主なシグナルは、弱気のカラーボックスの強気のカラーボックスの登場とその逆です。
  • シグナルは一連の偽反転の後（すなわち、横向きトレンドの後）により信頼できるようになります。
  • 蓮子はまた、支持と抵抗レベルの定義に有用です。

Three Line Break Three Line Break

別々のサブウインドウ内の（3つの）線形ブレイクスルーチャート。

Exp_ColorMETRO Exp_ColorMETRO

ColorMETRO指標を使った取引システム。

カギ足 カギ足

別のサブウィンドウで描画されたカギ足チャート

力の均衡 力の均衡

力の均衡（Balance of Power、BOP）指標 はIgor Livshinによって説明され、ブル対ベアの強度を、各々が極端なレベルにまで価格をプッシュする能力を評価することによって測定します。