CCIT3_Simple - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1152
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
El indicador se basa en CCI y utiliza el coeficiente de Tilson.
El indicador tiene limitaciones en el número de barras calculadas (Max_bars_calc=100000).
EA_CCIT3 El Asesor Experto implementa este indicador.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1022
