Indicadores

CCIT3_Simple - indicador para MetaTrader 5

Alexander Puzikov
Visualizaciones:
1152
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
El indicador se basa en CCI y utiliza el coeficiente de Tilson.

El indicador tiene limitaciones en el número de barras calculadas (Max_bars_calc=100000).

EA_CCIT3 El Asesor Experto implementa este indicador.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1022

