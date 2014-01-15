Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CandleTrend - indicador para MetaTrader 5
Descripcion:
El indicador CandleTrend muestra las direcciones de movimiento de precio de seis timeframes diferentes: H4, H8, H12, diario, semanal, mensual. Tendencia bajista pinta los cuadros en rojo, tendencia alcista - en verde.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=LimeGreen; // color con tendencia alcista input color DnColor=Red; // color con tendencia bajista input color ZrColor=Gray; // sin cambio de color input int FontSize=11; // tamaño de la letra input type_font FontType=Font14; // tipo de letra input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // ubicación de la esquina input uint Y_=20; // ubicación vertical input uint X_=5; // ubicación horizontal
Fig.1 Indicador CandleTrend
Colocar el fichero de la librería GetFontName.mqh en la carpeta 'terminal_directory\MQL5\Include' .
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1028
