Descripcion:

El indicador CandleTrend muestra las direcciones de movimiento de precio de seis timeframes diferentes: H4, H8, H12, diario, semanal, mensual. Tendencia bajista pinta los cuadros en rojo, tendencia alcista - en verde.

Parámetros de entrada del indicador:

input color UpColor=LimeGreen; input color DnColor=Red; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;

Fig.1 Indicador CandleTrend

Colocar el fichero de la librería GetFontName.mqh en la carpeta 'terminal_directory\MQL5\Include' .