Indicadores

CandleTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1431
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Descripcion:

El indicador CandleTrend muestra las direcciones de movimiento de precio de seis timeframes diferentes: H4, H8, H12, diario, semanal, mensual. Tendencia bajista pinta los cuadros en rojo, tendencia alcista - en verde.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=LimeGreen;  // color con tendencia alcista
input color  DnColor=Red;        // color con tendencia bajista
input color  ZrColor=Gray;       // sin cambio de color
input int    FontSize=11;        // tamaño de la letra
input type_font FontType=Font14; // tipo de letra
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // ubicación de la esquina
input uint Y_=20;                                     // ubicación vertical
input uint X_=5;                                      // ubicación horizontal

Fig.1 Indicador CandleTrend

Colocar el fichero de la librería GetFontName.mqh en la carpeta 'terminal_directory\MQL5\Include' .

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1028

