Ozymandias_HTF_Extended - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Autor de la idea - GoldnMoney, autor del código mq5 - Godzilla, correcciones cosméticas del código y los rasgos realizadas por mí mismo.
- Ozymandias_Extended es una versión portada a МetaТrader 5 de Ozymandias con ajustes adicionales de amplitud de canal según ATR y el periodo del propio ATR. Se han eliminado los comentarios innecesarios, que dificultaban la lectura del código.
- Ozymandias_HTF_Extended es una versión extendida como adición a Ozymandias con soporte de ajuste de la amplitud del canal según ATR. Los comentarios han sido igualmente editados.
Dibujo 1. Ozymandias_HTF_Extended, calculado en H4.
Observaciones:
- Para que Ozymandias_HTF_Extended funcione es necesaria la versión compilada Ozymandias_Extended.
- Podrían aparecer problemas relacionados con la productividad al recalcular la historia después de inicializar Ozymandias_HTF_Extended.
- En la versión original, la amplitud del canal es igual al valor ATR(100) en la barra actual, es decir, para que sea como en el original, hay que establecer ChannelAtrMultiplier = 0.5 y AtrPeriod = 100.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12870
