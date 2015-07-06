CodeBaseSecciones
Indicadores

Ozymandias_HTF_Extended - indicador para MetaTrader 5

Andrey Shpilev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Autor de la idea - GoldnMoney, autor del código mq5 - Godzilla, correcciones cosméticas del código y los rasgos realizadas por mí mismo.

  • Ozymandias_Extended es una versión portada a МetaТrader 5 de Ozymandias con ajustes adicionales de amplitud de canal según ATR y el periodo del propio ATR. Se han eliminado los comentarios innecesarios, que dificultaban la lectura del código.
  • Ozymandias_HTF_Extended es una versión extendida como adición a Ozymandias con soporte de ajuste de la amplitud del canal según ATR. Los comentarios han sido igualmente editados.

Ozymandias_HTF_Extended calculated on H4

Dibujo 1. Ozymandias_HTF_Extended, calculado en H4.

Observaciones:

  • Para que Ozymandias_HTF_Extended funcione es necesaria la versión compilada Ozymandias_Extended.
  • Podrían aparecer problemas relacionados con la productividad al recalcular la historia después de inicializar Ozymandias_HTF_Extended.
  • En la versión original, la amplitud del canal es igual al valor ATR(100) en la barra actual, es decir, para que sea como en el original, hay que establecer ChannelAtrMultiplier = 0.5 y AtrPeriod = 100.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12870

