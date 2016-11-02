無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Ozymandias_HTF_Extended - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
アイデアの著者 - GoldMoney、MQL5コードの作者 -Godzilla、小規模なコードの編集と追加機能 — 私
- Ozymandias_Extended — МetaТrader 5 に移行されたOzymandiasのバージョンで追加的な価格帯幅のATR及びATR期間による設定を含みます。過度のコードのコメントは削除されました。
- Ozymandias_HTF_Extended — ATR価格帯幅設定を含むOzymandias_HTF指標の拡張版。また、コードコメントも編集されました。
図1 H4で計算されたOzymandias_HTF_Extended
メモ：
- Ozymandias_HTF_Extended指標はコンパイルされたOzymandias_Extended指標を必要とします。
- Ozymandias_HTF_Extendedの初期化後に履歴を再計算すると、パフォーマンスの問題があるかもしれません。
- 元のバージョンでは、価格帯の幅は現在のバーでATR(100)の値を持つので、元の指標として設定するにはChannelAtrMultiplier=0.5とAtrPeriod=100が必要がです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12870
