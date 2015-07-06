Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BackgroundCandle_QQECloudX_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador QQECloudX.
Dependiendo del color del indicador QQECloudX, el cuerpo de la vela adquirirá color azul o rosa, y la sombra adquirirá color celeste o rosa claro, correspondientemente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador QQECloudX.mq5.
Fig. 1. Indicador BackgroundCandle_QQECloudX_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12866
