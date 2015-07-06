CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
780
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
backgroundcandle_qqecloudx_htf.mq5 (19.86 KB) ver
qqecloudx.mq5 (8.95 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador QQECloudX.

Dependiendo del color del indicador QQECloudX, el cuerpo de la vela adquirirá color azul o rosa, y la sombra adquirirá color celeste o rosa claro, correspondientemente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador QQECloudX.mq5.

Fig. 1. Indicador BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

Fig. 1. Indicador BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12866

QQESign QQESign

Indicador de señal de semáforo de flechas con uso del oscilador QQE.

QQECandle QQECandle

Indicador QQE en forma de vela.

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

Ozymandias con ajustes de amplitud de canal y una adición para dibujar en otros marcos temporales.

Ozymandias Signal Module Ozymandias Signal Module

Módulo de señales comerciales en el indicador Ozymandias.