Ozymandias_HTF_Extended - indicador para MetaTrader 5

Andrey Shpilev
Visualizações:
1854
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Autor da idéia - GoldnMoney, autor do código MQL5 - Godzilla, edição com um código menor e a característica adicional - feito por mim.

  • Ozymandias_Extended — uma versão do Ozymandias portado para МetaТrader 5 com configurações adicionais para largura da banda dos preços pela ATR e período de ATR. Comentários de código excessivos foram removidos.
  • Ozymandias_HTF_Extended — uma versão estendida do indicador Ozymandias_HTF com o preço ATR e configurações de largura de banda Os comentários de código também foram editados.

Ozymandias_HTF_Extended calculado em H4

Fig.1. Ozymandias_HTF_Extended calculado em H4

Notas:

  • O indicador Ozymandias_HTF_Extended requer que o arquivo do indicador Ozymandias_Extended seja compilado.
  • Pode haver problemas no desempenho ao recalcular a história após a inicialização do Ozymandias_HTF_Extended.
  • Na versão original, a largura da banda dos preços é o valor do ATR (100) no barra atual, então você precisa definir ChannelAtrMultiplier = 0,5 e AtrPeriod = 100 para configuração original do indicador.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12870

