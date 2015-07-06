CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ForexOFFTrendSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
956
Ranking:
(11)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

CrazyChart

Indicador de señal de semáforo de flechas con uso del oscilador ForexOFFTrend.

Las señales se forman en el momento de cruzamiento entre la línea principal y la de señal del oscilador.

Fig. 1. Indicador ForexOFFTrendSign

Fig. 1. Indicador ForexOFFTrendSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12873

Ozymandias Signal Module Ozymandias Signal Module

Módulo de señales comerciales en el indicador Ozymandias.

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

Ozymandias con ajustes de amplitud de canal y una adición para dibujar en otros marcos temporales.

ForexOFFTrend_HTF_Signal ForexOFFTrend_HTF_Signal

El indicador ForexOFFTrend_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ForexOFFTrendSign.

QQE_HTF_Signal QQE_HTF_Signal

El indicador QQE_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador QQESign.