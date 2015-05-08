Autor real:

GoldnMoney

El indicador Ozymandias, bastante conocido, permite filtrar las oscilaciones de precio falsas.

Este indicador, de manera visual, representa una línea roja-azul, que rodea el diapasón de precio. Asimismo, dispone de una franja de precio, que muestra si el mercado ha entrado en situación de sobreventa o sobrecompra. A su vez, la línea de color demuestra el valor promediado del precio. Si se pone azul, entonces es necesario buscar los momentos de entrada en el mercado para la compra (pero solo bajo la condición de que el mercado no esté sobrecomprado). Si la línea muda su color a rojo, entonces es necesario abrir una posición corta (si el indicador no muestra estado de sobreventa).

Es muy importante entender que el indicador Ozymandias se usa solo para determinar el momento conveniente para entrar en el mercado o salir de él. El cambio de tendencia en este indicador no constituye en absoluto una señal de que haya que realizar una transacción.

Fig.1. Indicador Ozymandias