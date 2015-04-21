CodeBaseРазделы
Индикаторы

Ozymandias_HTF_Extended - индикатор для MetaTrader 5

Andrey Shpilev
Просмотров:
3574
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Автор идеи - GoldnMoney, автор кода mq5 - Godzilla, косметические правки кода и фича от меня.

Ozymandias_HTF_Extended calculated on H4

Рисунок 1. Ozymandias_HTF_Extended, вычисленный на H4.

Примечания:

  Для работы индикатора Ozymandias_HTF_Extended необходима скомпилированная версия Ozymandias_Extended.
  Могут возникать проблемы с производительностью при пересчете истории после инициализации у Ozymandias_HTF_Extended.
  В оригинальной версии ширина канала равна значению ATR(100) на текущем баре, т.е. чтобы было как в оригинале, нужно задать ChannelAtrMultiplier = 0.5 и AtrPeriod = 100.
