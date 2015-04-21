Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ozymandias_HTF_Extended - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3574
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Автор идеи - GoldnMoney, автор кода mq5 - Godzilla, косметические правки кода и фича от меня.
- Ozymandias_Extended - версия портированного на МetaТrader 5 Озимандиаса с дополнительными настройками ширины канала по ATR и периода самого ATR. Удалены лишние комментарии, затрудняющие чтение кода.
- Ozymandias_HTF_Extended - расширенная версия дополнения к Озимандиасу с поддержкой настройки ширины канала по ATR. Комментарии также отредактированы.
Рисунок 1. Ozymandias_HTF_Extended, вычисленный на H4.
Примечания:
- Для работы индикатора Ozymandias_HTF_Extended необходима скомпилированная версия Ozymandias_Extended.
- Могут возникать проблемы с производительностью при пересчете истории после инициализации у Ozymandias_HTF_Extended.
- В оригинальной версии ширина канала равна значению ATR(100) на текущем баре, т.е. чтобы было как в оригинале, нужно задать ChannelAtrMultiplier = 0.5 и AtrPeriod = 100.
Ozymandias_Lite
Упрощенная версия "Озимандиаса" - убраны линии канала.r_Gator_HTF
Индикатор r_Gator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Ozymandias Signal Module
Модуль торговых сигналов на индикаторе Ozymandias.ForexOFFTrend_HTF_Signal
Индикатор ForexOFFTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ForexOFFTrendSign.