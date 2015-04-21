Реальный автор:

Автор идеи - GoldnMoney, автор кода mq5 - Godzilla, косметические правки кода и фича от меня.

Ozymandias_Extended - версия портированного на МetaТrader 5 Озимандиаса с дополнительными настройками ширины канала по ATR и периода самого ATR. Удалены лишние комментарии, затрудняющие чтение кода.

- версия портированного на МetaТrader 5 Озимандиаса с дополнительными настройками ширины канала по ATR и периода самого ATR. Удалены лишние комментарии, затрудняющие чтение кода. Ozymandias_HTF_Extended - расширенная версия дополнения к Озимандиасу с поддержкой настройки ширины канала по ATR. Комментарии также отредактированы.

Рисунок 1. Ozymandias_HTF_Extended, вычисленный на H4.

Примечания: