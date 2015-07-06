CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Librerías

Ozymandias Signal Module - librería para MetaTrader 5

Andrey Shpilev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1098
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
SignalOzymandias.mqh (7.58 KB) ver
\MQL5\Experts\
OzymandiasModuleTest.mq5 (7.14 KB) ver
\MQL5\Indicators\
ozymandias_lite.mq5 (5.98 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Módulo de señales comerciales para el wizard MQL5 en base al indicador Ozymandias_Lite, una versión simplificada del popular indicador.

Se adjuntan el indicador utilizado y el asesor de prueba.

Ilustraciones del funcionamiento del módulo

Fig. 1. Demostración del funcionamiento del módulo en las barras formadas

Consejos:

  • El módulo sirve para como filtro de tendencia en los asesores.
  • Para obtener resultados más estables, recomendamos utilizarlo de manera conjunta con otras señales o módulos de precio.
  • Para que el módulo y el asesor de prueba funcionen, en la carpeta MQL5\Indicators debe existir el archivo Ozymandias_Lite compilado.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12871

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

Ozymandias con ajustes de amplitud de canal y una adición para dibujar en otros marcos temporales.

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador QQECloudX.

ForexOFFTrendSign ForexOFFTrendSign

Indicador de señal de semáforo de flechas con uso del oscilador ForexOFFTrend.

ForexOFFTrend_HTF_Signal ForexOFFTrend_HTF_Signal

El indicador ForexOFFTrend_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ForexOFFTrendSign.