Ozymandias Signal Module - librería para MetaTrader 5
Visualizaciones:
1098
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Módulo de señales comerciales para el wizard MQL5 en base al indicador Ozymandias_Lite, una versión simplificada del popular indicador.
Se adjuntan el indicador utilizado y el asesor de prueba.
Fig. 1. Demostración del funcionamiento del módulo en las barras formadas
Consejos:
- El módulo sirve para como filtro de tendencia en los asesores.
- Para obtener resultados más estables, recomendamos utilizarlo de manera conjunta con otras señales o módulos de precio.
- Para que el módulo y el asesor de prueba funcionen, en la carpeta MQL5\Indicators debe existir el archivo Ozymandias_Lite compilado.
Ozymandias con ajustes de amplitud de canal y una adición para dibujar en otros marcos temporales.BackgroundCandle_QQECloudX_HTF
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador QQECloudX.
Indicador de señal de semáforo de flechas con uso del oscilador ForexOFFTrend.ForexOFFTrend_HTF_Signal
El indicador ForexOFFTrend_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ForexOFFTrendSign.