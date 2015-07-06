Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
QQESign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 945
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
www.EarnForex.com
Indicador de señal de semáforo de flechas con uso del oscilador QQE. Las señales se forman en los momentos de cruzamiento entre la línea principal y la de señal del oscilador.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador QQESign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12865
Indicador QQE en forma de vela.Ozymandias_Lite
Versión simplificada de "Ozymandias" - se han quitado las líneas de canal.
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador QQECloudX.Ozymandias_HTF_Extended
Ozymandias con ajustes de amplitud de canal y una adición para dibujar en otros marcos temporales.