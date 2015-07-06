CodeBaseSecciones
QQESign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
945
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
qqesign.mq5 (10.18 KB) ver
Autor real:

www.EarnForex.com

Indicador de señal de semáforo de flechas con uso del oscilador QQE. Las señales se forman en los momentos de cruzamiento entre la línea principal y la de señal del oscilador.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador QQESign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12865

