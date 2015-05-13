CodeBaseSecciones
Indicadores

Ozymandias_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
945
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
ozymandias.mq5 (10.13 KB) ver
ozymandias_htf.mq5 (11.64 KB) ver
Indicador Ozymandias con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;   // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador Ozymandias.mq5.

Fig. 1. Indicador Ozymandias_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12604

