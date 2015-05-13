Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Ozymandias_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 945
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Ozymandias con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador Ozymandias.mq5.
Fig.1. Indicador Ozymandias_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12604
Indicador ForexProfitBoost_2nb con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ForexProfitBoost_2nb
Indicador de tendencia en base a dos medias móviles y a las franjas de Bollinger, realizado en forma de histograma de color.
Indicador de señal de semáforo en base al indicador AFL_Winner.Exp_AFL_WinnerSign
El experto Exp_AFL_WinnerSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas AFL_WinnerSign.