und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Autor der Idee — GoldnMoney, Autor des MQL5 code — Godzilla, kleinere Code-Bearbeitungen und die zusätzliche Funktionen, — von mir.
- Ozymandias_Extended — eine Version des Ozymandias portiert für МetaТrader 5 mit zusätzlichen Einstellungen für die Weite des Preisbandes durch den ATR und der Periodenlänge des ATR. Übermäßige Code-Kommentare wurden entfernt.
- Ozymandias_HTF_Extended — eine erweiterte Version des Ozymandias_HTF Indikator mit einstellbarer Preisbandweite. Code-Kommentare wurden ebenfalls bearbeitet.
Abb.1. Ozymandias_HTF_Extended berechnet für H4
Anmerkungen:
- Der Ozymandias_HTF_Extended indicator requires the compiled Ozymandias_Extended indicator.
- Es könnte zu Performance-Problemen durch die Neuberechnung der früheren Bars nach der Initialisierung des Ozymandias_HTF_Extended kommen.
- In der Originalversion ist die Weite des Preisbandes der Wert des ATR(100) der aktuellen Bar, setzen Sie also ChannelAtrMultiplier = 0.5 und AtrPeriod = 100 um die Originaleinstellungen zu erhalten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12870
