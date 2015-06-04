请观看如何免费下载自动交易
Ozymandias_HTF_Extended - MetaTrader 5脚本
真实作者:
思路提供者 — GoldnMoney, MQL5 代码作者 — Godzilla, 少量的代码编辑和附加功能 — 我做的。
- Ozymandias_Extended — Ozymandias 移植到 МetaТrader 5 的版本，带有附加的价格波带宽度设置，即 ATR 和 ATR 周期。过渡的代码注释已被删除。
- Ozymandias_HTF_Extended — Ozymandias_HTF 指标的扩展版本，带有 ATR 价格波带宽度设置。代码注释已经过编辑。
图例.1. Ozymandias_HTF_Extended 在 H4 的计算结果
注:
- 此 Ozymandias_HTF_Extended 指标需要编译的 Ozymandias_Extended 指标。
- 在 Ozymandias_HTF_Extended 初始化之后，重新计算历史数据时也许会产生性能问题。
- 在原始版本中, 价格波带宽度是当前柱线的 ATR(100) 数值, 所以您需要设置 ChannelAtrMultiplier = 0.5 和 AtrPeriod = 100 来等同于原始指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12870
BackgroundCandle_QQECloudX_HTF
此指标基于 QQECloudX 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。QQESign
一款基于 QQE 振荡器的信号量指标。
Ozymandias 信号模块
基于 Ozymandias 的交易信号。ForexOFFTrendSign
一款基于 ForexOFFTrend 振荡器的信号量指标。