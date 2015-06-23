O indicador desenha candles (velas) como retângulos coloridos de timeframe maior usando buffers de DRAW_FILLING. Os retângulos são preenchidos com a cor configurada de acordo com os valores do indicador QQECloudX.

Dependendo da cor do indicador QQECloudX, o corpo dos candles são pintados em azul ou rosa, e as sombras são pintadas em azul e rosa claro.

Este indicador requer que o arquivo QQECloudX.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador BackgroundCandle_QQECloudX_HTF