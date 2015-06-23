CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1065
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha candles (velas) como retângulos coloridos de timeframe maior usando buffers de DRAW_FILLING. Os retângulos são preenchidos com a cor configurada de acordo com os valores do indicador QQECloudX.

Dependendo da cor do indicador QQECloudX, o corpo dos candles são pintados em azul ou rosa, e as sombras são pintadas em azul e rosa claro.

Este indicador requer que o arquivo QQECloudX.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

Fig.1. O indicador BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12866

QQESign QQESign

Indicador de seta tipo Semáforo com base no oscilador QQE.

QQECandle QQECandle

O indicador QQE implementado como uma seqüência de candles (velas).

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

Ozymandias com configurações da largura da banda dos preços e um recurso adicional para a exibição em outros timeframes.

Ozymandias Signal Module Ozymandias Signal Module

Sinais de negociação em módulo baseado no Ozymandias.