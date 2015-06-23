Participe de nossa página de fãs
BackgroundCandle_QQECloudX_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador desenha candles (velas) como retângulos coloridos de timeframe maior usando buffers de DRAW_FILLING. Os retângulos são preenchidos com a cor configurada de acordo com os valores do indicador QQECloudX.
Dependendo da cor do indicador QQECloudX, o corpo dos candles são pintados em azul ou rosa, e as sombras são pintadas em azul e rosa claro.
Este indicador requer que o arquivo QQECloudX.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig.1. O indicador BackgroundCandle_QQECloudX_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12866
Indicador de seta tipo Semáforo com base no oscilador QQE.QQECandle
O indicador QQE implementado como uma seqüência de candles (velas).
Ozymandias com configurações da largura da banda dos preços e um recurso adicional para a exibição em outros timeframes.Ozymandias Signal Module
Sinais de negociação em módulo baseado no Ozymandias.