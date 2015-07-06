Pon "Me gusta" y sigue las noticias
QQECandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador QQE en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo QQE de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
input mode Mode=MODE_DIFF; // Variante del algoritmo
Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador Mode, son posibles tres variantes de cálculo de las velas.
- Cálculo según la línea principal;
- Cálculo según la línea de señal;
- Cálculo según la diferencia línea principal y la de señal;
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador QQECloudX.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador QQECandle
Versión simplificada de "Ozymandias" - se han quitado las líneas de canal.ColorHMA_StDev
Indicador ColorHMA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.
Indicador de señal de semáforo de flechas con uso del oscilador QQE.BackgroundCandle_QQECloudX_HTF
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador QQECloudX.