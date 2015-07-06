Indicador QQE en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo QQE de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

input mode Mode=MODE_DIFF;

Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador Mode, son posibles tres variantes de cálculo de las velas.

Cálculo según la línea principal; Cálculo según la línea de señal; Cálculo según la diferencia línea principal y la de señal;

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador QQECloudX.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador QQECandle