Der Indikator zeichnet die Kerzen höherer Zeitrahmen als farbige Rechtecke unter Verwendung des DRAW_FILLING Buffers. Die Rechtecke sind farbig gefüllt gemäß der Werte des QQECloudX Indikators.

Je nach Farbe des QQECloudX Indikators wird der Kerzenkörper blau oder rosa gezeichnet und Schatten in hellblau oder hell rosa.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei QQECloudX.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der BackgroundCandle_QQECloudX_HTF Indikator