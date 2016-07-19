CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
704
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeichnet die Kerzen höherer Zeitrahmen als farbige Rechtecke unter Verwendung des DRAW_FILLING Buffers. Die Rechtecke sind farbig gefüllt gemäß der Werte des QQECloudX Indikators.

Je nach Farbe des QQECloudX Indikators wird der Kerzenkörper blau oder rosa gezeichnet und Schatten in hellblau oder hell rosa.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei QQECloudX.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der BackgroundCandle_QQECloudX_HTF Indikator

Abb.1. Der BackgroundCandle_QQECloudX_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12866

QQESign QQESign

Ein Signal-Indikator auf Basis des QQE Oszillators.

QQECandle QQECandle

Der QQE Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

Der Ozymandias mit bestimmbarer Weite des Preisbandes und zusätzlichen Funktionen für die Anzeige anderer Zeitrahmen.

Ozymandias Signal Module Ozymandias Signal Module

Handelssignale auf Basis des Ozymandias.