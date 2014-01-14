Autor real:

EarnForex

El QQECloud es un indicador basado en evaluación cuantitativa y cualitativa en cálculos más complejos de los indicadores RSI suavizados.

El indicador se realiza en dos variantes - de dos líneas (QQE) y en forma de nube de color (QQECloud).

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Fig.1 Los indicadores QQE and QQECloud