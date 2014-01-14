CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

QQECloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1283
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
qqe.mq5 (9.92 KB) ver
qqecloud.mq5 (8.92 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

EarnForex

El QQECloud es un indicador basado en evaluación cuantitativa y cualitativa en cálculos más complejos de los indicadores RSI suavizados.

El indicador se realiza en dos variantes - de dos líneas (QQE) y en forma de nube de color (QQECloud).

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Fig.1 Indicadores QQE и QQECloud

Fig.1 Los indicadores QQE and QQECloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1599

TradeBreakOut TradeBreakOut

El indicador local extremums breakthrough

Canal Donchian Canal Donchian

El canal Donchian es un indicador técnico desarrollado por Richard Davoud Donchian.

Experto Señal de Rango Más Estrecho Experto Señal de Rango Más Estrecho

Asesor Experto que funciona sobre el avance del rango definido por las señales del indicador Señal de Rango Más Estrecho (Narrowest Range Signal). Manejo de las órdenes stop.

Exp_TrendContinuation Exp_TrendContinuation

Asesor Experto utilizando el indicador de tendencia TrendContinuation.