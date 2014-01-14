Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
QQECloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1283
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
El QQECloud es un indicador basado en evaluación cuantitativa y cualitativa en cálculos más complejos de los indicadores RSI suavizados.
El indicador se realiza en dos variantes - de dos líneas (QQE) y en forma de nube de color (QQECloud).
El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".
Fig.1 Los indicadores QQE and QQECloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1599
El indicador local extremums breakthroughCanal Donchian
El canal Donchian es un indicador técnico desarrollado por Richard Davoud Donchian.
Asesor Experto que funciona sobre el avance del rango definido por las señales del indicador Señal de Rango Más Estrecho (Narrowest Range Signal). Manejo de las órdenes stop.Exp_TrendContinuation
Asesor Experto utilizando el indicador de tendencia TrendContinuation.