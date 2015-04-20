CodeBaseРазделы
Индикаторы

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора QQECloudX.

В зависимости от цвета индикатора QQECloudX тело свечи окрашивается в синий или розовый цвета, а теней в голубой или светло-розовый соответственно.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора QQECloudX.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

