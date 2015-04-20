Ставь лайки и следи за новостями
BackgroundCandle_QQECloudX_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора QQECloudX.
В зависимости от цвета индикатора QQECloudX тело свечи окрашивается в синий или розовый цвета, а теней в голубой или светло-розовый соответственно.
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора QQECloudX.mq5.
Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_QQECloudX_HTF
