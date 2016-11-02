コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
785
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して色で塗られた長方形としてより長い時間枠のローソク足を描画します。長方形はQQECloudX 指標の色に応じて塗られます。

QQECloudX指標の色に応じて、ローソク足の実体は青または桃色、髭は水色または薄い桃色で塗られます。

この指標はコンパイルされたQQECloudX.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　BackgroundCandle_QQECloudX_HTF指標

図1　BackgroundCandle_QQECloudX_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12866

QQESign QQESign

QQEオシレータを使ったセマフォシグナル指標

QQECandle QQECandle

ローソク足のシーケンスとして実装されたQQE指標

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

価格帯幅の設定や他の時間枠に表示するための追加機能を持つOzymandias

Ozymandiasシグナルモジュール Ozymandiasシグナルモジュール

Ozymandiasに基づいた取引シグナルモジュール