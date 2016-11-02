無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BackgroundCandle_QQECloudX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して色で塗られた長方形としてより長い時間枠のローソク足を描画します。長方形はQQECloudX 指標の色に応じて塗られます。
QQECloudX指標の色に応じて、ローソク足の実体は青または桃色、髭は水色または薄い桃色で塗られます。
この指標はコンパイルされたQQECloudX.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 BackgroundCandle_QQECloudX_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12866
