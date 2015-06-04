请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BackgroundCandle_QQECloudX_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1058
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 QQECloudX 指标的数值。
依据 QQECloudX 指标颜色, 蜡烛条的实体被喷成蓝色或粉色, 影线被喷成浅蓝或浅粉色。
此指标需要编译的指标文件 QQECloudX.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. BackgroundCandle_QQECloudX_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12866
Ozymandias_HTF_Extended
Ozymandias 带有价格波带宽度设置，以及附加的在其它时间帧显示的功能。Ozymandias 信号模块
基于 Ozymandias 的交易信号。