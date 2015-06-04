此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 QQECloudX 指标的数值。

依据 QQECloudX 指标颜色, 蜡烛条的实体被喷成蓝色或粉色, 影线被喷成浅蓝或浅粉色。

此指标需要编译的指标文件 QQECloudX.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. BackgroundCandle_QQECloudX_HTF 指标