Autor real:

Daniil V. Bugayev

Frecuentemente, el uso de un canal fijo entraña dificultades como consecuencia de los cambios en la volatilidad del mercado.

El indicador propuesto no tiene esa desventaja y modifica el tamaño del canal dependiendo del tamaño medio de las velas. Al mismo tiempo se preserva la mayoría de las funcionalidades comunes de los indicadores de Medias Móviles. De hecho, es un canal de Keltner en el cual en lugar de proceder de la forma habitual, utilizando la media simple del tamaño de las velas, tenemos la posibilidad de utilizar diez formas de promediado:

SMA - Media Móvil simple; EMA - Media Móvil exponencial; SMMA - Media Móvil suavizada; LWMA - Media Móvil lineal ponderada; JJMA - promediado Adaptativo JMA; JurX - promediado ultralineal; ParMA - promediado parabólico averaging; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado mediante el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.

Se debe tener en cuenta que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 16.07.2009.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador XMA_Range_Bands