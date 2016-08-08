実際の著者：

Daniil V. Bugayev

頻繁に、固定サイズのチャネルの使用は変化する市場のボラティリティによって困難です。提供された指標は、このような欠点を持っておらず、ローソク足の平均値に応じてチャネルサイズを変更します。同時に移動平均指標の共通機能のほとんどが保存されています。実際には、これは、ローソク足の大きさのために通常の単純平均のかわりに10つのバージョンの平均化のいずれかを使用する可能性を持つケルトナーチャネルです。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - 適応平滑化 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

この指標は初めにMQL4で実装され2009年7月16日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 XMA_Range_Bands指標