JJurX - indicador para MetaTrader 5
- 1524
Esta media móvil es una línea de tendencia adaptable lenta con suavizados ultralineal y JMA.
La media móvil se calcula de la siguiente manera:
JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRECIO[bar]))
donde:
- JurX() - JurX algoritmo de suavizado ultralineal;
- JMA() - JMA algoritmo de media móvil adaptable;
- PRECIO[] - Valor de las series de precios;
- bar - Índice de la barra actual.
El suavizado JMA adicional se utiliza para mejorar el suavizado del indicador final. El indicador utiliza la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
