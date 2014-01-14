Pon "Me gusta" y sigue las noticias
T3 - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1990
-
Real author:
Tim Tillson
El indicador T3 es propuesto por Tim Tillson en 1998.
La razón del desarrollo de este nuevo MA fue mejorar el filtro de ruido y disminuir un desfase, presentado en la mayoría de los MA's. El indicador se basa en suavizados exponenciales múltiples del precio. Las señales de trade son: comprar cuando el precio cruce el indicador hacia arriba y vender en caso de que cruce hacia abajo.
El indicador utiliza la clase CT3 de la librería SmoothAlgorithms.mqh, los detalles pueden encontrarse en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Bufers Adicionales".
Indicador MA T3
El cruce a la baja de la media móvil de T3 es la señal para abrir una posición larga, el cruce al alza de la media móvil de T3 es una señal para abrir una posición corta.Retroceso Fibonacci
El indicador representa los niveles del retroceso de Fibonacci en un número de barras definido por el usuario.
Mesa adaptable del indicador de media móvil (MAMA).ZerolagStochs
Oscilador Estocástico equivalente con un retraso mínimo.