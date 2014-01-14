Real author:

Tim Tillson

El indicador T3 es propuesto por Tim Tillson en 1998.

La razón del desarrollo de este nuevo MA fue mejorar el filtro de ruido y disminuir un desfase, presentado en la mayoría de los MA's. El indicador se basa en suavizados exponenciales múltiples del precio. Las señales de trade son: comprar cuando el precio cruce el indicador hacia arriba y vender en caso de que cruce hacia abajo.

El indicador utiliza la clase CT3 de la librería SmoothAlgorithms.mqh, los detalles pueden encontrarse en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Bufers Adicionales".

Indicador MA T3