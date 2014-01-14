CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

T3 - indicador para MetaTrader 5

Tim Tillson | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1990
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
t3.mq5 (5.55 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Real author:

Tim Tillson

El indicador T3 es propuesto por Tim Tillson en 1998.

La razón del desarrollo de este nuevo MA fue mejorar el filtro de ruido y disminuir un desfase, presentado en la mayoría de los MA's. El indicador se basa en suavizados exponenciales múltiples del precio. Las señales de trade son: comprar cuando el precio cruce el indicador hacia arriba y vender en caso de que cruce hacia abajo.

El indicador utiliza la clase CT3 de la librería SmoothAlgorithms.mqh, los detalles pueden encontrarse en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Bufers Adicionales".

Indicador MA T3

Indicador MA T3

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/424

Módulo de señales de comercio, basado en el indicador T3 Módulo de señales de comercio, basado en el indicador T3

El cruce a la baja de la media móvil de T3 es la señal para abrir una posición larga, el cruce al alza de la media móvil de T3 es una señal para abrir una posición corta.

Retroceso Fibonacci Retroceso Fibonacci

El indicador representa los niveles del retroceso de Fibonacci en un número de barras definido por el usuario.

MAMA MAMA

Mesa adaptable del indicador de media móvil (MAMA).

ZerolagStochs ZerolagStochs

Oscilador Estocástico equivalente con un retraso mínimo.