CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Spectrometr_Separate - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1001
Ranking:
(57)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Yuriy Tokman

Descripcion:

Espectro de oscilación de activos financieros. Las amplitudes de espectro de oscilación están representadas en el lado derecho del gráfico por bandas de colores. Los colores de las bandas se corresponden con los armónicos de las oscilaciones. 

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 07.07.2009.    

Fig.1 Indicador Spectrometr_Separate

Fig.1 Indicador Spectrometr_Separate 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1276

Exp_MA_Rounding_Channel Exp_MA_Rounding_Channel

Sistema de trading para rupturas utilizando el indicador MA_Rounding_Channel.

XMA_Range_Bands XMA_Range_Bands

El canal de volatilidad es una alternativa muy interesante a las Bandas de Bollinger.

Exp_ZPF Exp_ZPF

Sistema de trading utilizando el indicador de punto cero.

Trend Continuation Factor Trend Continuation Factor

Este indicador determina la tendencia y su dirección.