Spectrometr_Separate - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Yuriy Tokman
Descripcion:
Espectro de oscilación de activos financieros. Las amplitudes de espectro de oscilación están representadas en el lado derecho del gráfico por bandas de colores. Los colores de las bandas se corresponden con los armónicos de las oscilaciones.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 07.07.2009.
Fig.1 Indicador Spectrometr_Separate
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1276
