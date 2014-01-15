Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_MA_Rounding_Channel - Asesor Experto para MetaTrader 5
En este Asesor Experto se materializa un sistema de trading para rupturas utilizando el indicador MA_Rounding_Channel. La señal para realizar una transacción se forma en el momento de cierre de la barra si hay una ruptura del precio en cualquiera de los límites, superior o inferior del canal del indicador.
Coloque el archivo compilado del indicador MA_Rounding_Channel.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas mostradas a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.
Resultados de las pruebas para el año 2011 en UDSCHF H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1216
