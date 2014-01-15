Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_XMA_Range_Bands - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema de comercio utilizando el indicador XMA_Range_Bands del canal universal Keltner. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra, cuando el precio está dentro de los límites del canal.
Hay que colocar el fichero compilado XMA_Range_Bands.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para NZDUSD H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas
