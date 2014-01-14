El uso de este indicador es la mejor manera de suavizar las curvas de precios con un mínimo retraso temporal.

Se diferencia de las media móviles estándar por un suavizado mejorado, mayor sensibilidad y menor retraso temporal.



JMA es una forma de AMA (Media Móvil Adaptable) y es uno de los mejores filtros de precios. La curva JMA tiene un suavizado mejorado, retraso mínimo durante movimientos fuertes de precios y mínimo adelanto una vez finalizados. Tenga en cuenta que el indicador JMA analiza las tendencias rápidas. Por lo tanto, no se recomienda ajustar a valores grandes el parámetro JMALength_.

El indicador está escrito en tres variantes que tienen principios de funcionamiento absolutamente similares. El indicador JJMA.mq5 utiliza la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

Los indicadores JMA.mq5 y JMA_.mq5 no utilizan ninguna clase. La diferencia es que el segundo puede ser aplicado a otros indicadores para conseguir el suavizado JMA.



