Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ParMA - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1467
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor original:
Indicador de media móvil basado en la aproximación parabólica del precio. En este indicador se utiliza un algoritmo especial de aproximación parabólica del precio para el suavizado.
El indicador utiliza la clase CParMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de esta clase se describe en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
- La biblioteca smoothalgorithms.mqh debe guardarse en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include.
- El indicador parma.mq5 se debe colocar en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/433
T3Taotra
El abanico basado en las cinco medias móviles T3 para seguimiento de tendencia.RFTL
Reference Fast Trend Line (RFTL).