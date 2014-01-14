Autor original:

alexjou

Indicador de media móvil basado en la aproximación parabólica del precio. En este indicador se utiliza un algoritmo especial de aproximación parabólica del precio para el suavizado.

El indicador utiliza la clase CParMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de esta clase se describe en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".