ParMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1467
(18)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
parma.mq5 (4.43 KB)
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
alexjou

Indicador de media móvil basado en la aproximación parabólica del precio. En este indicador se utiliza un algoritmo especial de aproximación parabólica del precio para el suavizado.

El indicador utiliza la clase CParMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de esta clase se describe en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

  La biblioteca smoothalgorithms.mqh debe guardarse en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include.
  El indicador parma.mq5 se debe colocar en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators.

ParMA

