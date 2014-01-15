Mira cómo descargar robots gratis
Volatility_FBA_NR - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Svinozavr
Indicador para buscar los extremos de la volatilidad.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 04.02.2010.
Fig.1 Volatility_FBA_NR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1218
