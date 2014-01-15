CodeBaseSecciones
Indicadores

Volatility_FBA_NR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Svinozavr

Indicador para buscar los extremos de la volatilidad.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 04.02.2010.   

Fig.1 Volatility_FBA_NR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1218

