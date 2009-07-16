CodeBaseРазделы
Индикаторы

MA_with_dynamical_canal - индикатор для MetaTrader 4

Daniil Bugaev
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Зачастую, использование канала постоянного размера вызывает затруднение из-за меняющейся волатильности рынков.

Предлагаемый индикатор лишен этого недостатка, он изменят размер канала в зависимости от средней величины свечей. При этом, сохранено большинство функционала присущего индикатору Moving Average.

Задаваемые переменные:

  • ma_canal - коэффициент на который умножается средняя величина дабы получить ширину канала (величина положительная);
  • ma_period - период используется для построения скользящей средней, а так же рассчета средней величины свечи;
  • ma_method - метод используемый для вычисления средней [0;3];
  • ma_cena - цена, используемая для рассчета средней [0;6];

Данный индикатор, сам по себе, вряд ли принесет достойную прибыль, но его использование может облегчить анализ ситуации на рынке.

P.S. Замечания по коду, идеи, новый функционал приветствуются.

Картинка:



