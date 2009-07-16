Ставь лайки и следи за новостями
MA_with_dynamical_canal - индикатор для MetaTrader 4
- 6616
Описание:
Зачастую, использование канала постоянного размера вызывает затруднение из-за меняющейся волатильности рынков.
Предлагаемый индикатор лишен этого недостатка, он изменят размер канала в зависимости от средней величины свечей. При этом, сохранено большинство функционала присущего индикатору Moving Average.
Задаваемые переменные:
- ma_canal - коэффициент на который умножается средняя величина дабы получить ширину канала (величина положительная);
- ma_period - период используется для построения скользящей средней, а так же рассчета средней величины свечи;
- ma_method - метод используемый для вычисления средней [0;3];
- ma_cena - цена, используемая для рассчета средней [0;6];
Данный индикатор, сам по себе, вряд ли принесет достойную прибыль, но его использование может облегчить анализ ситуации на рынке.
P.S. Замечания по коду, идеи, новый функционал приветствуются.
Картинка:
