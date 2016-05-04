Der echte Autor:

Daniil V. Bugayev

Die Verwendung eines Kanals mit fixer Größe verursacht häufig Probleme aufgrund von sich ändernder Marktvolatilität. Der angebotene Indikator hat keine solchen Nachteile und er ändert die Kanalbreite abhängig vom mittleren Wert der Kerzen. Gleichzeitig bleiben die meisten der funktionalen Gemeinsamkeiten mit dem Moving Average Indikator erhalten. Tatsächlich ist es ein Keltnerkanal auf dem statt des üblichen einfachen gleitenden Durchschnitts von Kerzen einer von zehn verschiedenen Versionen der Mittelung verwendet werden können:

SMA - (einfacher) simple Moving Average; EMA - (exponentieller) exponential Moving Average; SMMA - (geglätteter) smoothed Moving Average; LWMA - (linear gewichteter) linear weighed Moving Average; JJMA - (adaptiv mittelnder) adaptive averaging JMA; JurX - (ultralineares) ultralinear averaging; ParMA - (parabolisches) parabolic averaging; T3 - (Tillsons mehrfach expontentielles) Tillson's multiple exponential smoothing; VIDYA - Glättung mittels Tushar Chande's Algorithmus; AMA - Glättung mittels Perry Kaufmans Algorithmus.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass Phase1 und Phase2 Parameter völlig verschiedene Bedeutung für verschiedene Glättungsalgorithmen haben. Für den JMA handelt es sich um eine externe Phasenvairable mit Werten von -100 bis +100. Für T3 handelt es sich um ein Glättungsverhältnis das zur besseren Visualisierung mit 100 multipliziert wird, für den VIDYA ist es die CMO Oszillatorperiode und für den AMA ist es die EMA Periode. In den anderen Algorithmen beeinflussen diese Parameter die Glättung nicht. Für die AMA fast EMA Periode ist es ein fixer Wert, dieser ist standardmäßig 2. Das Verhältnis vom potenzieren ist für den AMA ebenso 2.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 16.07.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der XMA_Range_Bands Indikator.