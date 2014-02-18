Participe de nossa página de fãs
XMA_Range_Bands - indicador para MetaTrader 5
- 1937
Autor real:
Daniil V. Bugayev
Geralmente, utilizar um canal de tamanho fixo traz dificuldades devido a variação da volatilidade do mercado.
Este indicador não possui tais desvantagens e ele muda o tamanho de seu canal dependendo do valor médio das velas. Ao mesmo tempo em que a maioria das funcionalidades comuns do indicador Média Móvel é preservada. De fato, ele é um Canal de Keltner no qual em vez do cálculo usual da média simples do tamanho da vela, é possível utilizar uma das dez versões disponíveis de suavização:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam o cálculo de suavização em outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 16.07.2009.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador XMA_Range_Bands
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1273
