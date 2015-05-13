Clase y ejemplos de su uso, desarrollados para el concurso, organizado por TheXpert.

La clase del botón permite procesar la ubicación del cursor del ratón y la pulsación del botón de cualquier forma establecida de manera aletoria.

El botón ha sido realizado sobre la base del objeto estándar OBJ_BITMAP_LABEL. Para el botón deberán establecerse las imágenes para los cuatro estados (botón normal, iluminado, pulsado, pulsado iluminado). La forma del botón se determina mediante el análisis de la imagen para el estado por defecto (botón normal). El botón se considera como el conjunto de tramos aleatorios en la imagen con una transparencia no igual a cero. La forma del botón puede ser lo compleja que se desee. La realización funciona correctamente al enlzar el objeto a cualquier esquina (OBJPROP_CORNER) en cualquier subventana del gráfico.

Para la compilación, es necesaria la existencia de la biblioteca estándar.

En el archivo está la clase del botón y 3 ejemplos:

Trabajando con los botones en el gráfico, sin ventana de diálogo. En los ajustes se puede elegir el ángulo de enlace y las coordenadas del 1-er punto. Trabajando con los botones en la ventana de diálogo del experto. Trabajando con los botones en la ventana de diálogo del indicador.

Vídeo:

Consejos: