Risk-manager controla y limita las pérdidas generales diarias en la cuenta, así como las pérdidas en cada operación.

Acoge bien el trailing-stop del beneficio según la cuenta. Al superarse las magnitudes anteriormente establecidas (en %), las posiciones abiertas se cierran mediante órdenes de mercado. Todos las órdenes pendientes son retiradas.

El estado del saldo se comprueba una vez al día, al cambiar el día natural. Se utiliza la hora del servidor comercial, es decir la hora de la última cotización.

El asesor ha sido testado en una cuenta real del bróker "Apertura" para el mercado urgente FORTS y en la demo-cuenta de MetaQuotes-Demo para el mercado FOREX.

Parámetros del asesor: