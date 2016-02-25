無料でロボットをダウンロードする方法を見る
СBmpButtonTransparent クラス - MetaTrader 5のためのライブラリ
内容
このクラスと例はTheXpertによって企画されたコンクールのために開発されました。
このクラスは、カーソルのホバーとフリーフォームボタンの押し操作を処理することができます。
ボタンは標準的なOBJ_BITMAP_LABELオブジェクトを使って実装されています。画像は4つのボタンの状態（通常、ホバーされている、押されている、ホバーされて押されている）のために設定する必要があります。ボタンの形状はデフォルト状態の画像（通常のボタン）を分析することによって決定されます。非ゼロの透明性を有する画像上のフリーフォーム領域のセットはボタンとして扱われます。ボタンの形状は、必要なだけ複雑にすることができます。この実装は任意のアンカーコーナー（OBJPROP_CORNER）およびチャートサブウィンドウで正しく動作します。
標準ライブラリがコンパイルには必要です。
アーカイブにはボタンクラスと3つの例が含まれています。
- チャート上のダイアログボックスなしのボタン設定では、アンカーコーナーと第一のポイントの座標が設定できます。
- Expert Advisor ダイアログボックスのボタン
- インディケータダイアログボックスのボタン
ビデオ：
ヒント：
- ライブラリは、（ビデオのように）押されたボタンに限定されるものではありません。ボタンタイプは Locking() 関数で設定できます。
- 使用される透明度のしきい値 - 250
- ライブラリは32ビット形式のBMP画像（A8 R8 G8 B8）と動作します。画像は、リソースとしてロードする必要があります（例を参照）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12638
自由形式のボタンを操作するためのクラス
