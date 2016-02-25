内容

このクラスと例はTheXpertによって企画されたコンクールのために開発されました。

このクラスは、カーソルのホバーとフリーフォームボタンの押し操作を処理することができます。

ボタンは標準的なOBJ_BITMAP_LABELオブジェクトを使って実装されています。画像は4つのボタンの状態（通常、ホバーされている、押されている、ホバーされて押されている）のために設定する必要があります。ボタンの形状はデフォルト状態の画像（通常のボタン）を分析することによって決定されます。非ゼロの透明性を有する画像上のフリーフォーム領域のセットはボタンとして扱われます。ボタンの形状は、必要なだけ複雑にすることができます。この実装は任意のアンカーコーナー（OBJPROP_CORNER）およびチャートサブウィンドウで正しく動作します。

標準ライブラリがコンパイルには必要です。

アーカイブにはボタンクラスと3つの例が含まれています。

チャート上のダイアログボックスなしのボタン設定では、アンカーコーナーと第一のポイントの座標が設定できます。 Expert Advisor ダイアログボックスのボタン インディケータダイアログボックスのボタン

ビデオ：

ヒント：