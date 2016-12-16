Die Klasse und Beispiele wurden für einen von TheXpert ausgerichteten Wettbewerb entwickelt.

Diese Klasse ermöglicht das Handling des Hover-Effekts für den Cursor und das Drücken eines beliebig geformten Buttons.

Der Button wurde unter Verwendung des Standard OBJ_BITMAP_LABEL Objektes implementiert. Bilder für die vier Button-Zustände (normal, hovered, gedrückt, gedrückt und hovered) sollten eingestellt werden. Die Buttonform wird durch Analyse des Standardzustandsbildes (normal Button) ermittelt. Eine Menge von Regionen beliebiger Form eines Bildes mit Transparenz ungleich Null wird als Button behandelt. Die Buttonform kann beliebig komplex sein. Die Implementierung arbeitet korrekt für jede beliebige Ankerecke (OBJPROP_CORNER) und jedes beliebige Chart Unterfenster.

Die Standard Bibliothek wird für die Compilierung benötigt.

Das Archiv enthält die Button-Klasse und 3 Beispiele:

Buttons auf einem Chart ohne Dialogbox. Sie können die Ankerecke und die Koordinaten des ersten Punktes in den Einstellungen festlegen. Buttons in einer Expert Advisor Dialogbox. Buttons in einer Indikator Dialogbox.

