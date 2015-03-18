Класс и примеры его использования разработаны для конкурса, организованного TheXpert.

Класс кнопки позволяет обрабатывать наведение мышки и нажатие на кнопку любой произвольно заданной формы.

Кнопка реализована на базе стандартного объекта OBJ_BITMAP_LABEL. Для кнопки должны задаваться изображения для четырех состояний (обычная кнопка, подсвеченная, нажатая, нажатая подсвеченная). Форма кнопки определяется анализом изображения для состояния по умолчанию (обычная кнопка). Кнопкой считается набор произвольных участков на изображении с ненулевой прозрачностью. Форма кнопки может быть сколь угодно сложной. Реализация корректно работает при привязке объекта к любому углу (OBJPROP_CORNER) на любом подокне графика.

Для компиляции необходимо присутствие стандартной библиотеки.

В архиве класс кнопки и 3 примера:

При работе кнопок на графике, без диалогового окна. В настройках можно выбрать угол привязки и координаты 1-ой точки. При работе кнопок в диалоговом окне эксперта. При работе кнопок в диалоговом окне индикатора.

Видео:

Советы: