Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Класс СBmpButtonTransparent - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2354
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Класс и примеры его использования разработаны для конкурса, организованного TheXpert.
Класс кнопки позволяет обрабатывать наведение мышки и нажатие на кнопку любой произвольно заданной формы.
Кнопка реализована на базе стандартного объекта OBJ_BITMAP_LABEL. Для кнопки должны задаваться изображения для четырех состояний (обычная кнопка, подсвеченная, нажатая, нажатая подсвеченная). Форма кнопки определяется анализом изображения для состояния по умолчанию (обычная кнопка). Кнопкой считается набор произвольных участков на изображении с ненулевой прозрачностью. Форма кнопки может быть сколь угодно сложной. Реализация корректно работает при привязке объекта к любому углу (OBJPROP_CORNER) на любом подокне графика.
Для компиляции необходимо присутствие стандартной библиотеки.
В архиве класс кнопки и 3 примера:
- При работе кнопок на графике, без диалогового окна. В настройках можно выбрать угол привязки и координаты 1-ой точки.
- При работе кнопок в диалоговом окне эксперта.
- При работе кнопок в диалоговом окне индикатора.
Видео:
Советы:
- Библиотека понимает не только зажимаемые кнопки (как на видео). Для задания типа кнопки используется функция Locking().
- Используемый порог прозрачности изображения - 250.
- Библиотека работает с изображениями BMP, в формате 32 бит (A8 R8 G8 B8). Изображение должно быть подгружено как ресурс (см. примеры).
Класс предназначен для создания интерактивных кнопок на графике цены с различными состояниями.Leading_Signal
Индикатор Leading_Signal отображает информацию о тренде в виде двухцветной линии и о сигналах для сделок при помощи индикатора Leading.
Индикатор TrendlessAG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Ozymandias_Signal
Индикатор Ozymandias_Signal отображает информацию о действующем тренде и о сигналах для сделок на основе индикатора Ozymandias.