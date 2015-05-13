CodeBaseSecciones
WPR_DiverSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

olegok83

Indicador de señal de semáforo que usa la divergencia entre dos osciladores WPR en los extremos de las últimas cinco barras.

La formación de señales tiene lugar al surgir la divergencia entre los dos osciladores (el rápido (fast) y el lento (slow)) y la combinación de velas correspondiente:

Fig. 1. Algoritmo de formulación de las señales

Fig.2. Indicador WPR_DiverSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12677

